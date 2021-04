Harry Potter : Mort à 52 ans d'Helen McCrory, poignant message de son mari Damian Lewis

Damian Lewis, que les amateurs de séries connaissent bien pour son rôle dans Homeland, est un homme en deuil : sa femme est morte. Il a lui-même partagé la très triste nouvelle, le 16 avril, rapportant le décès d'Helen McCrory.

"C'est le coeur brisé que je vous annonce qu'après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante Helen McCrory est paisiblement morte chez elle, entourée d'une vague d'amour de ses amis et ses proches. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu que nous l'aimons et savons à quel point nous avons été chanceux de l'avoir eue dans nos vies. Elle a brillé si fort. Vas-y maintenant, ma petite, rejoins le ciel, et merci", a écrit Damian Lewis.

L'acteur britannique se retrouve désormais veuf à 50 ans et papa solo de deux enfants, Manon (née en 2006) et Gulliver (né en 2007). "Ils savent ce que Helen et moi faisons pour gagner notre vie parce qu'ils viennent souvent sur les tournages rencontrer l'équipe, mais ils ne comprennent pas ce que le métier d'acteur signifie, car pour des enfants, cela ne veut pas dire grand-chose (...) Nous essayons toujours de faire en sorte qu'il y ait au moins l'un de nous à la maison", avait-il confié en 2015 au Daily Mail pour évoquer leurs carrières respectives.