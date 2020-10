Hatik en couple : amoureux, il dévoile sa copine et lui fait une déclaration

Hatik est en couple ! Le rappeur originaire de Guyancourt (Yvelines) vient de faire une déclaration enflammée à sa petite-amie. Pour l'heure, on ne connaît d'elle que ses doigts, qui entourent malicieusement le visage de l'artiste alors qu'il essayait de prendre un selfie, comme on peut le voir sur la photo qu'il a publié sur Instagram, le 21 octobre 2020. L'air heureux et épanoui, il a accordé un petit texte à sa copine.

"J'sens plus le mal qui m'habite depuis que c'est ton regard qui m'habille,

Tema mon coeur il est rempli, t'es mon médicament, ma thérapie,

T'as éclairé ma part d'ombre, j'remercie le ciel et son pardon,

J'remercie le ciel de t'avoir mis sur ma route avec toi à mes côtés je ferai un carton,

Quand le noir devient gris, que le gris devient blanc,

C'est mon monde qui s'inverse et l'amour chasse la haine,

Invite moi j'prends la vague, invite moi dans tes bras,

Juste une fois d'plus, toi et moi sur la mer,

J'te le jure sur ma mère, avant toi jconnaissais pas l'bonheur", a-t-il écrit.

Un texte de rap qui d'après certains fans, devrait se retrouver dans le prochain album de Hatik. Indiquant Sur la mer dans la localisation de sa photo, plusieurs internautes pensent qu'il pourrait s'agir du nom de cette chanson, qu'il dédirait donc à sa moitié.

"Parce que je crois que je t'aime. Charge restante : 100%", a-t-il tendrement écrit. Hatik semble vouloir, pour l'instant, protéger l'identité de sa copine.