Hatik victime de violences policières : "Je me suis fait casser la gueule"

Dans une interview à Voici, Hatik explique qu'il a lui aussi subi des violences policières. "Lors d'un contrôle beaucoup trop musclé, j'ai signifié aux personnes présentes qu'il fallait contrôler les gens avec un peu plus de douceur et je me suis littéralement fait casser la gueule", a expliqué l'interprète d'Apash dans Validé (Canal).

"Eux n'ont rien eu"

"Ils m'ont emmené au commissariat où ils ont continué et quand je suis passé devant une juge en comparution immédiate après 48 heures de garde à vue pour outrage, rébellion et violence, on m'a indiqué que j'allais prendre 70 heures de TIG, alors que la juge avait constaté mes bleus et engueulé les policiers au sein du tribunal. Eux n'ont rien eu. Comment croire à la justice après ça ?", s'indigne-t-il.

L'occasion pour Hatik de revenir sur la prise de parole courageuse de Camélia Jordana sur la brutalité policière en France, dans On n'est pas couchés (France 2) le 23 mai dernier. "Ce qu'elle a fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Soit on refuse de rentrer dans cette matrice de certains plateaux télé et on reste entre nous, soit, si on rentre, on devient le virus à l'intérieur du système. Et devenir ce virus est courageux, parce qu'on va chercher à l'éliminer, ce qui a été le cas pour Camélia", a-t-il félicité.

"Des rappeurs dealers, il n'y en a pas beaucoup"

Dans ses projets Chaise pliante et Chaise pliante 2 (dont le nom est une ode à la vie en cité), Hatik décrit la réalité de la rue. S'il avoue avoir "un peu dealé", il raconte avoir "vite compris" que ça n'était pas lui. "Il faut savoir que des rappeurs dealers, il n'y en a pas beaucoup et, quand il y en a, ils ne durent pas longtemps. Et puis la rue, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des papas, des mamans qui se lèvent pour aller au taf, qui galèrent, qui cumulent tous les facteurs de déterminisme social négatif, mais qui continuent à baisser la tête, à fermer leur bouche et qui vont continuer toute leur vie à travailler", développe-t-il.

Aujourd'hui, Hatik connaît un regain de notoriété grâce à la série Validé . L'arrivée de l'été aidant, son single Angela - pourtant sorti en décembre 2019- est tout en haut des charts. D'ici à dix ans, il espère être papa : "J'espère que j'aurai des petites filles et des petits garçons et que je serai heureux, tout simplement."

Retrouvez l'interview de Hatik en intégralité dans le dernier numéro de Voici, en kiosques.