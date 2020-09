Hatik : Brutalement hué au combat de Tony Yoka, malaise en direct

Pas facile d'être rejeté par 5 000 personnes. Hatik a été hué par les spectateurs du combat qui opposait Tony Yoka à Johann Huhaupas, le vendredi 25 septembre 2020 à la Paris La Défense Arena, alors qu'il donnait un court concert lors de l'événement, retransmis en direct sur Canal+. Si le public n'a pas accueilli l'acteur de Validé le plus chaleureusement du monde, ce n'est pas vraiment par dégoût d'Angela, tube de l'été. Non, Hatik a été lynché pour son amour pour l'Olympique de Marseille...

Apparemment, les supporters les plus féroces du PSG étaient venus en masse assister au combat du champion olympique. Insultes, huées, cris de "Ici c'est Paris"... Hatik a tristement été visé par les spectateurs, en direct à la télévision. Très vite, les images de son show perturbé ont fait le tour des réseaux sociaux.

Comme beaucoup d'autres nouveaux artistes qui marchent, Hatik est souvent la cible de critiques sur les réseaux sociaux, notamment depuis les piques de Booba à son encontre. Le fait qu'il soit hué vendredi a donc été largement commenté.

"On a plus vu Hatik que Yoka", a même tweeté un internaute. En effet, après plus d'un an d'absence, Tony Yoka a terrassé son adversaire d'un uppercut dévastateur, obligeant l'arbitre à abréger les débats au bout d'à peine 1 minute 30. Alors oui, en effet, le concert du rappeur aura été (un tout petit peu) plus long.