Heidi Klum : Robe sexy et transparente pour Avatar 2, moment de complicité avec son mari Tom Kaulitz

Heidi Klum s'est mise sur son 31 le 12 décembre dernier, à l'occasion de l'avant-première du film Avatar 2 : La voie de l'eau, au théâtre Dolby à Hollywood. Dans une magnifique robe bustier, fendue au niveau de la cuisse, et surtout translucide, le top model germano-américaine a, comme à son habitude, attiré tous les regards. Ses cheveux mouillés et plaqués en arrière, sans oublier son make-up qui faisait parfaitement ressortir son regard de femme fatale, sont venus compléter à merveille ce look on ne peut plus sexy. Une véritable sirène.

Mais au risque d'en décevoir plus d'un, ou plus d'une, la maman de Leni, Henry, Johan et Lou n'est pas un coeur à prendre. Puisqu'elle était accompagnée à cette soirée par le musicien Tom Kaulitz. Un beau brun aux cheveux longs, qu'elle avait rencontré au printemps 2018 avant de l'épouser l'année suivante lors d'une grande cérémonie organisée à Capri, en Italie. Cet artiste de 33 ans, membre des Tokio Hotel, était parfaitement assorti à sa dulcinée, sur le tapis bleu, dans un costume argenté, assorti à son pantalon et sa chemise.

Des invités prestigieux

Mais ils n'étaient bien évidemment pas seul à illuminer cette soirée, puisque les acteurs Danny De Vito (Batman : Le Défi, Mars Attack, La méthode Kominsky), Aaron Paul (Breaking Bad, Need for Speed) et Billy Zane (Titanic, Calme Blanc) ont notamment répondu à l'appel. Tout comme le chanteur The Weeknd et le speaker des matchs de boxe Michael Buffer. Sans oublier, bien entendu, une grande partie du casting d'Avatar 2, à savoir Sigourney Weaver, Sam Worthington et sa femme Lara, Zoe Saldana et son mari Marco Perego, ou encore Stephen Lang.



Pour rappel, Avatar 2 : La voie de l'eau de James Cameron est un film de science-fiction très attendu puisque le premier volet, sorti en 2009, battait tous les records du box-office mondial avec 2,7 milliards de dollars, y compris celui déjà détenu par James Cameron lui-même grâce aux 2,2 milliards de Titanic. Un énorme succès, que le réalisateur Canadien compte bel et bien perpétuer avec ce deuxième volet, qui est à retrouver dans vos cinémas dès aujourd'hui.