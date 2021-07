Heidi Klum bronze entièrement nue dans son jardin et dévoile une photo torride

Lorsqu'on a une vie aussi chargée que Heidi Klum, il y a des moments où on a besoin de recharger les batteries. Le top-model allemand de 48 ans cumule les activités diverses depuis de nombreuses années maintenant. Dans le jury d'America's Got Talent depuis 2013, elle vient de lancer un nouveau show intitulé Making the Cut, dont la saison 2 vient d'arriver sur Amazon Prime. Une vie à 100 à l'heure pour l'ex de Seal qui trouve néanmoins quelques moments pour se reposer.

C'est exactement ce qu'elle a fait le 11 juillet dernier puisqu'elle a posté à ses 8,2 millions d'abonnés une photo pour le moins osée. La mère de Leni se trouve parfaitement nue, allongée sur un énorme transat avec simplement une serviette pour cacher ses seins et pour unique accessoire une grande paire de lunettes sur le nez. "C'était une journée CHAUDE", écrit-elle en commentaire d'une photo qui a reçu plus de 100 000 likes jusqu'ici. Et derrière la caméra, c'est bien le mari d'Heidi Klum que l'on retrouve puisqu'elle a crédité le photographe en taguant celui avec qui elle s'est mariée en août 2019 en Italie, Tom Kaulitz.

Les choses semblent donc bien se passer avec son jeune mari de 31 ans, qui n'est autre qu'un des membres fondateurs du groupe de rock allemand, Tokio Hotel. Après une longue relation avec le chanteur Seal, avec qui elle a eu trois enfants, Henry (né en 2005), Johan (né en 2006) et Lou (née en 2009), la sublime allemande a refait sa vie avec son compatriote musicien. Une romance fusionnelle qui ne l'empêche pas de soutenir la toute récente carrière de sa fille, Leni, qui suit ses traces en se lançant dans la mode.