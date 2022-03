Helena Noguerra grand-mère : pourquoi elle ne veut plus étaler sa vie privée

C'est un retour en force qu'opère Helena Noguerra en 2022. Plutôt discrète au cinéma et à la télévision, la demi-soeur de Lio sera de retour sur TF1 dans Clem, série diffusée dès ce lundi 28 mars 2022. Elle est également l'un des personnages de la fiction Le remplaçant, portée par JoeyStarr. Épanouie dans cette vie professionnelle qui lui sourit à 52 ans, Helena Noguerra n'est pas moins gâtée dans le privé. En janvier 2021, elle s'emparait de son compte Instagram pour révéler à ses nombreux fans qu'elle était devenue grand-mère. Un post qui avait fait beaucoup jaser car certains avaient fait - avec raison - un rapprochement entre la paternité de son fils Tanel Derard et la maternité de Shy'm, devenue maman le même jour d'un petit garçon prénommé Tahoma. Elle avait donc tout supprimé dans la foulée. Dans les pages de Télé Loisirs, Helena Noguerra a confié qu'elle n'avait désormais plus envie de partager sa vie privée : "Quand on débute, on est content de parler de soi et on ne se rend pas compte de l'impact sur ses proches. Mais en vieillissant, on réalise que toutes les choses dites se retournent un jour contre vous".

Pas question pour cette maman poule de faire du mal à sa famille pour quelques mots lâchés sur les réseaux sociaux : "Surtout qu'à notre époque, tout est repris sur Internet, contrairement aux années 1980 où une phrase prononcée chez Thierry Ardisson quand vous aviez trop bu n'entraînait pas votre mise à mort sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai plus envie de m'étaler."

A Femme actuelle, Helena Noguerra avait déjà expliqué la raison pour laquelle le post concernant l'arrivée d'un petit-fils dans sa vie avait été supprimé : "Si je l'ai enlevé, c'est que d'un seul coup, j'ai réalisé que je m'étais trompée. Quand on parle de soi, on engage plein de gens avec nous qui n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux. Donc ça m'a bien appris. Ça va engager mon fils, les gens vont chercher... Et puis le pauvre, je vais le laisser tranquille. C'est un homme de 30 ans, il n'a pas envie que sa maman parle pour lui. C'est débile, donc j'arrête". La jeune grand-mère a visiblement retenu la leçon.