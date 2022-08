Hélène de Fougerolles installée loin de Paris : ce qui l'a poussée à se trouver une nouvelle maison...

Après des débuts compliqués dans le cinéma, Hélène de Fougerolles avait réussi à se faire une place dans le 7e Art en jouant notamment dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, La Cité de la peur (1994) ou dans l'un des films les plus connus de Cédric Klapisch, Le Péril jeune. Pourtant malgré les apparences, l'actrice apparue dans la série Balthazar n'est pas heureuse et ne se sent pas toujours à sa place dans ce monde de faux-semblants.

"La vie d'actrice est faite de haut et de très bas", expliquait-elle dans les pages de Paris Match qui lui consacrait un portrait le 18 février 2021. En proie au doute, le moral de l'ex-femme d'Eric Hubert (père de sa fille Shana née en 2003) commence à sérieusement décliner. "Je me rends compte que je dois toujours prouver, convaincre, que rien n'est jamais acquis ! Ma situation s'aggrave à la vitesse grand V", confiait-elle, inquiète pour son avenir.

Après avoir très mal vécu le confinement, enfermée dans un appartement parisien, l'actrice de 49 ans a finalement eu le déclic. Tout quitter et partir s'installer dans le sud de la France. Très heureuse, la jolie blonde a pu se libérer de toutes ses dettes lorsqu'elle a vendu son appartement parisien. "Je suis très heureuse. En vendant mon appartement à Paris, j'ai remboursé toutes mes dettes" avait-elle confié aux journalistes du magazine Nous Deux, comme le reprend aujourd'hui Ici Paris dans son nouveau numéro. "J'aimais bien avoir chaud, j'aimais bien le soleil, et je trouvais ça tellement agréable d'être dans le Sud de la France. Je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais une maison là-bas", avait ajouté l'actrice, expliquant ce qui l'a poussée à partir.

De son havre de paix situé dans le Lubéron, l'ex-compagne d'Antoine Arnault (fils de Bernard Arnault, désormais en couple avec le mannequin Natalia Vodianova) partage régulièrement ses séances cocooning au bord de sa piscine, entre séances de yoga et activités sportives dans l'eau. "Ça va Hélène ? Tu ne t'ennuies pas trop dans le sud ? Moi :... heu.... Non, pourquoi ?", écrivait avec humour la jeune femme en légende d'une vidéo où elle s'amusait dans sa grande piscine cet été.