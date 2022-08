"J'ai remboursé toutes mes dettes" : Hélène de Fougerolles évoque sa nouvelle vie, très loin de Paris

L'actrice Hélène de Fougerolles fait partie de ceux pour qui le confinement a eu un impact sur leur vie au plus fort de la crise sanitaire liée au Covid-19 : la star a décidé de quitter Paris pour la province. Depuis 2021, elle habite donc une maison du Luberon, après avoir vécu plusieurs années en appartement dans la capitale. La vente de son bien lui a certes permis de s'offrir un autre cadre de vie mais aussi de rembourser ses dettes...

En effet, c'est la star âgée de 49 ans qui le dit elle-même en interview avec le magazine Nous Deux. "Avant, je courais toujours après quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je n'attends rien de rien, que je suis bien là où je suis au moment où je suis. Je suis très heureuse. En vendant mon appartement à Paris, j'ai remboursé toutes mes dettes", raconte-t-elle. En revanche, la comédienne vue ces dernières années dans la série Balthazar avant qu'elle ne claque la porte, ne précise pas s'il s'agit du prêt contracté à la banque ou d'argent qu'elle devait à d'autres...

Hélène de Fougerolles habite donc aujourd'hui dans le Luberon et profite d'une vie au calme dans un confort non négligeable, comme en témoigne notamment sa belle piscine affichée sur son compte Instagram ou son grand jardin. Mais pourquoi avoir quitté Paris ? "J'aimais bien avoir chaud, j'aimais bien le soleil, et je trouvais ça tellement agréable d'être dans le Sud de la France. Je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais une maison là-bas. Pendant la pandémie je suis restée enfermée dans 80 m2 avec vue sur les immeubles. je ne vivais pas dans des conditions difficiles mais je voulais reprendre contact avec la nature. Je me suis retrouvée dans une maison simple mais très agréable", partage-t-elle.