Hélène de Fougerolles célibataire par choix : "Pour le moment je n'ai pas envie, ni besoin"

Hélène de Fougerolles écrit une belle page de sa vie alors qu'elle va franchir le cap des 50 ans en février prochain. La star a décidé de quitter Paris pour s'acheter une maison dans le Lubéron, où elle habite au calme. Un havre de paix dont elle profite seule ou avec sa fille, Shana. Célibataire, elle n'est pas en quête d'un compagnon et s'en porte très bien.

C'est dans les pages de Nous Deux, alors qu'elle fait la promo de sa nouvelle série intitulée Et la montagne fleurira qu'Hélène de Fougerolles a fait des confidences. Si elle assure croire toujours en l'amour, elle ne se met aucune pression ni attente : "L'amour est essentiel dans la vie. Je trouve ça plus difficile à mon âge, où il y a moins d'utopie. Je m'ennuie assez vite quand je suis en permanence avec quelqu'un. Pour le moment, je n'ai pas envie, ni besoin d'ailleurs, d'être en couple. J'adore même être seule. Je me sens hyper bien", jure-t-elle auprès du magazine. Son bonheur, elle le trouve désormais auprès de la nature, elle qui a quitté la capitale après le confinement pour "reconnecter" avec. D'ailleurs, elle passe "deux heures par jour" dans son jardin pour l'entretenir.

Si sa vie de célibataire lui va pour le moment, Hélène de Fougerolles a toutefois connu de belles histoires par le passé. De 1997 à 2004, l'actrice a ainsi été mariée à producteur Éric Hubert, père de sa fille Shana ; cette dernière, née en 2003, souffre d'autisme. Par la suite, elle a été en couple pendant quelques années avec l'homme d'affaires Antoine Arnault. On l'a aussi vue pendant un certain temps au bras d'un autre businessman, Marc Simoncini. Hélène de Fougerolles a suffisamment vécu pour prendre le recul sur ses sentiments et ses désirs, à tel point qu'elle se dit désormais "polyamoureuse". "Je ne veux plus mettre d'âge ni de sexe sur les gens qui m'intéressent (...) Ce n'est pas de l'attraction sexuelle, car ce n'est pas le sexe qui m'anime, c'est de l'amour et de l'échange possibles avec plusieurs personnes. Partager des échanges amoureux avec des hommes ou des femmes, qui puissent être ouverts également à d'autres personnes. J'ai plusieurs compagnons", avait-elle confié à Paris Match.

Les confidences d'Hélène de Fougerolles sont à retrouver dans Nous Deux, édition du 23 août 2022.