Hélène de Fougerolles, sa fille Shana atteinte d'autisme : l'émouvante surprise de Nagui et Mélanie Page

Ce vendredi 2 avril 2021, Faustine Bollaert présentait un nouveau numéro en direct de son émission de témoignages Ça commence aujourd'hui (France 2). Pour l'occasion, l'animatrice a reçu Hélène de Fougerolles, laquelle a accepté de parler de sa fille Shana (17 ans et née de sa relation avec le producteur Eric Hubert), atteinte d'autisme. Une condition que la comédienne a eu beaucoup de mal à accepter, comme elle le raconte sans tabou dans son livre T'inquiète pas maman, ça va aller (éditions Fayard).

Heureusement, Hélène de Fougerolles a toujours très bien été entourée, notamment par un couple d'amis bien connu du grand public : Nagui et sa femme Mélanie Page. Ces derniers lui ont d'ailleurs réservé une belle surprise dans Ça commence aujourd'hui en lui adressant une vidéo : "Je voulais te dire que je suis fière d'être ton amie, fière de ton courage. J'ai lu ton livre que j'ai trouvé très très émouvant (...) Tu sais à quel point j'adore Shana et tous ses câlins depuis qu'elle est toute petite", a déclaré Mélanie Page, le sourire aux lèvres, depuis sa terrasse ensoleillée.

Et pour Nagui d'ajouter, non sans émotion : "On a toujours adoré partager des moments de rire et d'amusement avec Shana, nos enfants ont toujours adoré s'amuser avec Shana, parler avec Shana, parler au personnage qui était posé sur l'épaule de Shana. On est prêts à refaire ça quand Shana veut, on sera toujours là pour vous. On vous embrasse et on vous aime." Des mots réconfortants qui ont beaucoup touché Hélène de Fougerolles, laquelle a commenté les larmes aux yeux : "Ils sont incroyables ces deux-là."

Décidément, entre la comédienne et le couple existe une magnifique complicité. Il y a quelques jours déjà, les auditeurs de France Inter ont pu s'en rendre compte lorsqu'Hélène de Fougerolles était l'invitée de Nagui. L'animateur avait alors craqué en direct en évoquant Shana.