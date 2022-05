Hélène Degy (Un si grand soleil) maman : 1re photo de sa fille au doux prénom

Leur communauté n'a pas tardé à les féliciter pour cet immense bonheur. Des messages qui ont à coup sûr réchauffé le coeur d'Hélène Degy et Simon Larvaron.

C'est enceinte que la jeune maman avait fait son retour dans Un si grand soleil, après un an et demi d'absence. Pas de quoi affoler la production qui a tout fait pour que cela ne se voit pas à l'antenne. "Par chance, je n'avais pas pris beaucoup de ventre", avait-elle confié à nos confrères de Télé Poche début avril. Hélène Degy n'a pas caché qu'avant de tomber enceinte, elle avait quelques inquiétudes. Comme de nombreuses femmes, elle s'est demandée si elle réussirait à concilier grossesse et sa vie professionnelle. Mais une discussion avec son mari l'a convaincue. "Je me suis interrogée sur mon désir de maternité. J'ai dû réfréner mes angoisses comme celle de ne plus exister en tant qu'artiste. Ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre. Mais les résistances ont fini par céder. Et c'est un projet à deux. Mon mari a trouvé les mots pour me rassurer ", avait-elle conclu.