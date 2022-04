Hélène Degy (Un si grand soleil) enceinte : comment son mari, aussi acteur, a apaisé ses angoisses

C'est une heureuse nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de la série Un si grand soleil (France 2). Après Jennifer Dubourg-Bracconi et Aurore Delplace, une nouvelle actrice connaîtra prochainement les joies de la maternité. Interrogée par Télé Poche (édition du 4 avril 2022), Hélène Degy s'est confiée sur sa grossesse.

Après an et demi, le personnage de Gaëlle Lestrac est de retour dans Un si grand soleil, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Et ce n'est pas seule que son interprète a réalisé les tournages. En effet, Hélène Degy est enceinte de son premier enfant. "Il se trouve que lorsque j'ai reçu les scénarios, je débutais ma grossesse. La production m'a dit qu'on trouverait des solutions pour que ça ne se voit pas à l'antenne. Par chance, je n'avais pas pris beaucoup de ventre", a-t-elle confié à nos confrères. Et de rappeler que Jennifer Dubourg-Bracconi (qui joue Davia Lévy) et Aurore Delplace (dans la peau de Johanna Lemeur) ont aussi tourné dans la série tout en étant enceinte.

Le personnage d'Hélène Degy nécessite quelques scènes physiques. Pas de quoi rebuter l'actrice de 39 ans : "On a beaucoup travaillé de nuit, dehors. Les équipes étaient au petits soins avec moi. Je n'ai jamais dépassé mes limites. Cela dit, je suis sportive et casse-cou. Comme je me sentais bien, je n'ai pas eu besoin d'une doublure. Et ma grossesse n'a pas été considérée comme un problème."

Si elle est heureuse de pouponner d'ici quelques mois, Hélène Degy n'a pas caché qu'elle avait quelques inquiétudes. Comme de nombreuses femmes, elle s'est demandée si elle réussirait à concilier grossesse et travail. Mais une discussion avec son mari, le comédien Simon Larvaron, notamment a tout changé. "Je me suis interrogée sur mon désir de maternité. J'ai dû réfréner mes angoisses comme celle de ne plus exister en tant qu'artiste. Ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre. Mais les résistances ont fini par céder. Et c'est un projet à deux. Mon mari a trouvé les mots pour me rassurer ", a-t-elle conclu.

C'est donc plus sereine qu'Hélène Degy s'apprête à agrandir sa famille.