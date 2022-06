Hélène Mannarino est-elle en couple ? Ses rares confidences sur sa vie sentimentale

Les choses bougent pour Hélène Mannarino. Désignée co-animatrice de la matinale de LCI à la rentrée 2021 au côté de Stefan Etcheverry, elle devrait déjà mettre un terme à ce rôle à la fin de la saison d'après les informations de Puremédias. La jolie journaliste de 31 ans ne risque néanmoins pas de disparaître de nos écrans puisqu'elle est pressentie pour prendre la place d'Alessandra Sublet aux commandes de C Canteloup sur TF1. En devenant une figure montante du milieu audiovisuel, Hélène Mannarino doit s'attendre à ce que sa vie sentimentale soit également scrutée. Mais jusqu'à présent, elle a joué la carte de la discrétion, n'évoquant presque jamais sa vie amoureuse.

Elle avait ceci-dit été forcée de le faire en 2018, lorsque dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait révélé au grand jour son idylle avec Vincent Pujol, l'un des dirigeants de la chaîne C8. "Ma première inquiétude n'a pas été que l'on dise à l'antenne 'elle est en couple avec le mec de C8', mais 'Mes parents, putain... Mes frères et soeurs, mes tantes, mes oncles...'", avait-elle confié lors d'une interview pour GQ en mai 2021. Et d'expliquer que cette relation était terminée. "Parler de ma vie privée, c'est le risque quand tu es exposée. J'étais en couple avec une personne de C8, dont je suis séparée aujourd'hui, c'était le risque. Si je ne voulais que l'on parle de ma vie privée, je n'avais pas qu'à faire des activités exposées. Mais ce qui m'a dérangé est que cela n'apportait rien en fait. C'est gratos."

J'aimerais bien être aimée

Lors de cet entretien, Hélène Mannarino en profitait pour annoncer qu'elle était désormais célibataire. Sans manquer d'humour sur le sujet : "On m'appelle Bridget Jones : 30 ans, célibataire, pas d'enfants, en loc'... Je n'ai pas de pot de Nutella dans le placard mais je dois avoir des Chocapic." La journaliste ne désespère toutefois pas de trouver l'amour, le vrai, et de fonder une famille un jour. Lorsque son rythme de vie le lui permettra. "J'ai besoin de partager mon quotidien avec quelqu'un. Mais avec le confinement, je me suis encore plus réfugiée dans le boulot. Et même moi je me demande où je le mettrais aujourd'hui... Je sais que ça peut faire peur. Après, ça va changer. Aujourd'hui, ma priorité est le travail, même je ne suis pas contre avoir un amoureux. J'aimerais bien être aimée", avait-elle confié. C'est bien tout ce qu'on lui souhaite !