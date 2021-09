Hélène Ségara et Damien Sargue en couple alors qu'il était mineur : confidences du chanteur

Hélène Ségara et Damien Sargue partagent la même scène ce soir, celle de l'émission 300 Choeurs chantent les plus belles comédies musicales, sur France 3. Fut un temps, les deux artistes ont partagé bien plus que l'amour de la musique...

Pendant près de deux ans, Damien Sargue a partagé le quotidien d'Hélène Ségara. Une idylle née dans les coulisses de la comédie musicale Notre-Dame de Paris (mise en scène par Gilles Maheu) en 1998. Le chanteur était une doublure tandis que l'interprète de Vivo Per Lei incarnait le rôle d'Esmeralda. "Une belle histoire" pour Damien Sargue, qui s'est épanché sur son idylle dans L'instant de luxe sur Non Stop People en février 2020. Quand son histoire avec la belle Hélène Ségara a commencé, il n'avait que 17 ans.

Damien Sargue s'est confié sur les nombreuses remarques qu'il a reçues lorsqu'il était en couple avec la chanteuse à la sublime voix. "Pour moi, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est problématique, parce que ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. Hélène avait seulement 27 ans, moi j'en avais 17, majorité sexuelle faite quoi", avait-il indiqué. Une relation très médiatisée dans la presse qui, aux yeux du chanteur de 40 ans, était paradoxalement comme une autre : "C'était pas compliqué parce qu'Hélène a toujours vécu, j'ai envie de dire, normal. Elle était déjà maman d'un petit garçon qui avait 7 ans à l'époque. Il y avait des paparazzi, mais ça ne nous empêchait pas de bouger, de voyager et de vivre une vie pseudo-normale."

Un homme comblé

Suite à sa séparation avec Hélène Ségara, Damien Sargue a retrouvé l'amour auprès de la danseuse Émilie Sudre. Éperdument amoureux de cette dernière, le chanteur ne manque jamais de partager de tendres déclarations à son égard sur les réseaux sociaux. En juillet dernier, le père de famille avait publié de tendres photographies pour marquer l'anniversaire de leur couple. Et sur cette série de clichés, entre les photos du jeune couple les internautes ont également pu découvrir le doux visage de leur fille Billie-Rose, née le 30 janvier 2014.