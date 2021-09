Damien Sargue réuni avec son ex Hélène Ségara dans 300 Choeurs

L'émission 300 Choeurs fait sa rentrée des classes, ce jeudi 30 septembre 2021. Pour ce nouveau numéro, les personnalités invitées et les choristes ont eu la chance de chanter les titres des plus belles comédies musicales. Et il y aura parfois un air de nostalgie.

Evénement pour les besoins du tournage, Damien Sargue et Cécilia Cara se sont retrouvés, dix-neuf ans après avoir partagé la scène à plusieurs reprises pour la comédie musicale Roméo et Juliette. Ils ont de nouveau donné de la voix ensemble, sans doute sur le titre culte Aimer. Le beau brun de 40 ans, classe en costume bleu foncé, et la charmante blonde de 37 ans, divine en petite robe blanche, n'ont pas caché leur bonheur d'être réunis. Une joie que ressentiront, à coup sûr, également les téléspectateurs de France 3.

Sur le plateau figurait également Hélène Ségara, ex-compagne de Damien Sargue et notamment connue pour avoir joué Belle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a aussi répondu présente à l'invitation. Sans oublier Daniel Lévi qui, en toute logique se faisait rare à cause du cancer du colon dont il a souffert. Il a repris du service depuis et le chanteur emblématique des Dix commandements entamera bientôt une tournée dans toute la France.

La production de 300 Choeurs a aussi pu compter sur la présence de Pascal Obispo, Patrick Bruel, Natasha St Pier, Nolwenn Leroy, Jean-Baptiste Guégan, Sarah Brightman et Vincent Niclo, Mickelangelo Loconte et Julien Clerc. La nouvelle génération est représentée par Barbara Bravi, Kendji Girac, Louane, Valentina et Carla.

Tous seront accompagnés par des choristes comme L'Académie internationale de comédie musicale, Gospel pour 100 voix, Les choeurs de France, Le choeur C4, L'Académie internationale de danse, Le choeur symphonique de Paris, Meet and sing, Le choeur de pierre, Voice2gether. Et ils reprendront des titres emblématiques de Notre-Dame de Paris, Starmania, Emilie Jolie, Roméo et Juliette, La la Land, Mozart, l'Opéra Rock, Le Fantôme de l'Opéra, Les Dix commandements, Sister Act, Les demoiselles de Rochefort ou encore Flashdance.