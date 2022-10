Hélène Ségara le visage transformé dans Incroyable talent : elle évoque son traitement lourd

Le 18 octobre dernier, M6 a donné le coup d'envoi d'Incroyable talent 2022. Et lors du lancement, la présentatrice Karine Le Marchand a tenu à adresser quelques mots à Hélène Ségara, présente dans le jury malgré sa souffrance liée à sa maladie des yeux. Un sujet sur lequel la chanteuse de 51 ans a été interrogée au cours de son interview pour Télé Loisirs.

"Ce que Karine m'a dit m'a beaucoup touchée. Ce n'était pas gagné que je puisse reprendre mes activités... Mon problèmes aux yeux est important, mais c'est surtout mon traitement qui est lourd. Quand j'ai commencé, ma vision était catastrophique. On a réussi à freiner les choses", a confié Hélène Ségara dans un premier temps. Si dans les médias, il est dit qu'elle souffre d'une névrite optique (atteinte neurologique causée par une inflammation du nerf optique) due à une maladie auto-immune, l'interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment a tenu à rectifier les choses : "Je vois passer beaucoup d'articles disant : 'Hélène souffre de ceci et de cela.' Mais cela fait neuf ans que je passe entre les mains des plus grands professeurs et il n'y a toujours pas de vrai diagnostic."

Le traitement lourd avec de la cortisone d'Hélène Ségara a malheureusement eu des conséquences sur son physique. Un changement qu'elle a dû accepter. Mais difficile parfois pour elle de relativiser quand elle découvre certains commentaires désobligeants. A plusieurs reprises, elle a été victime de grossophobie lors de ses apparitions télévisées. Un facteur qu'elle a pris en compte avant de reprendre le tournage de la nouvelle saison d'Incroyable talent. "Je me disais que le public allait voir que j'ai un visage différent en raison de mon traitement. C'est un défi pour moi de passer outre cela. Je veux juste faire mon métier. Apitoyer les gens, ce n'est pas du tout dans mon tempérament", a-t-elle précisé.

Mais son bonheur passe avant-tout donc, fort heureusement, Hélène Ségara est une fois de plus aux côtés de Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy cette année. "Je veux être dans mon émission parce que je m'y amuse et parce que j'y vis des émotions magnifiques. Si le prix à payer est les commentaires que j'ai déjà entendus, tant pis !", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 24 octobre 2022.