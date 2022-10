Hélène Ségara malade et en souffrance : cette séquence vidéo très émouvante dévoilée pour son retour à la télé

La 17e saison de La France a un incroyable talent a démarré sur M6 ce 18 octobre 2022, de quoi ravir le public autant que l'animatrice Karine Le Marchand et les jurés Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James et Hélène Ségara. Cette dernière a particulièrement attiré l'attention dès le début du show. En effet, la présentatrice a voulu rendre un hommage particulier à la présence de la chanteuse : "Jusqu'au dernier moment, nous n'étions pas sûrs que votre santé le permette..." Des mots qui ont ému la principale intéressée, qui a remercié l'hôte de l'émission, sous les applaudissements chaleureux de l'audience.

En effet, dans les pages de Télé 2 semaines, Karine Le Marchand s'était épanchée sur l'état de santé de l'interprète de 51 ans : "C'était bien de le dire. Hélène ne se plaint jamais. Le traitement qu'elle subit est difficile. Elle a traversé des épreuves personnelles. C'est bien de le dire aussi, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé." Marianne James avait expliqué dans Télé 7 jours : "Je la soutiens de mon mieux face à ses problèmes de santé. Ce qu'elle vit aujourd'hui la fait terriblement souffrir, physiquement et moralement."

Touchée par le soutien de ses collègues, celle à qui l'on doit l'inoubliable duo avec Andrea Boccelli, Vivo per lei, avait toutefois tenu à rappeler dans Télé 2 semaines ne pas vouloir être réduite à sa santé : "J'ai répondu avec le plus d'élégance possible, j'ai horreur de m'apitoyer. Passons à autre chose ! Participer à cette émission est un tel moment de bonheur que ça m'a boostée. J'ai beau être fatiguée, j'arrive à monter sur scène parce que le public me donne cette joie !"

Maman de trois enfants - Matteo, 19 ans, et Maya, 18 ans, nés de son mariage avec Mathieu Lecat et de "Raf", né d'une précédente relation - Hélène Ségara n'avait pas été épargnée contre les attaques grossophobes en juillet dernier dans l'émission Qui peut nous battre. Souffrant d'une névrite optique due à une maladie auto-immune, elle suit un traitement lourd avec de la cortisone, un médicament qui peut avoir une incidence sur l'apparence physique.