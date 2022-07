Hélène Ségara clashée sur son physique : "lourds traitements et complexes", elle réagit aux commentaires

Lundi 25 juillet 2022, les téléspectateurs de M6 ont pu retrouver la chanteuse Hélène Ségara dans l'émission Qui peut nous battre ? animée par Éric Antoine. Et, comme c'est désormais de coutume lorsqu'elle apparait dans une émission, son physique a été largement commenté sur les réseaux sociaux. La star âgée de 51 ans sait que son corps a changé au fil des années, en raison de sa maladie, et nombreux sont ceux à continuer de se moquer.

Agacée mais visiblement habituée, Hélène Ségara a tout de même répondu aux moqueries et critiques son apparence bouleversée par la prise de médicaments. "Évidemment et comme je m'y attendais, les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants. C'est vrai, un an de lourds traitements m'ont changée et donné beaucoup de complexes. Je n'y peux rien, hélas. À part me battre pour garder le sourire... Merci à tous ceux qui savent et viennent me défendre", a écrit l'interprète des tubes Elle, tu l'aimes, L'amour est un soleil ou encore Il y a trop de gens qui t'aiment dans la story de son compte Instagram.

Avec ce message, Hélène Ségara - qui a sorti un nouvel album intitulé Karma et a prévu plusieurs dates de concerts dans toute la France - fait donc référence à la maladie dont elle souffre depuis quelques années maintenant. En effet, dès 2013, la star avait révélé souffrir d'un problème à l'oeil impactant sa vision. Depuis, alors qu'elle a été le cobaye d'un traitement expérimental, aucun remède miracle n'est venu guérir complément cette forme de maladie auto-immune. On doit lui changer fréquemment un implant à l'oeil et elle est sous cortisone. Un produit qui fait inévitablement gonfler et donne donc une apparence différente. La star, qui a toutefois dans le même temps fait un régime et affiche une taille 36, ne sait pas si elle pourra un jour se passer de médicaments pour soigner son oeil.

Dans cette épreuve, Hélène Ségara peut compter sur l'amour de son public mais aussi et surtout sur celui de son discret mari, Mathieu Lecat.