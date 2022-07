Hélène Ségara amincie et fière de sa taille 36 : découvrez son secret minceur

Hélène Ségara, à retrouver ce lundi 25 juillet 2022 dans l'émission Qui peut nous battre sur M6, a souvent joué à l'effet yo-yo avec son corps et sa balance. Mais, aux dernières nouvelles, la chanteuse de 51 ans a retrouvé une fine silhouette et peut désormais se vanter d'enfiler des pantalons de taille 36. Mais comment est-elle parvenue à retrouver la ligne ?

"J'ai suivi un programme alimentaire [via Weight Watchers, NDLR], et j'en suis fière", a-t-elle déjà confié à Télé Star. Une alimentation encadrée par un coach, ce qui lui permet de laisser la place à quelques écarts de temps en temps, "Ça fait trois ans que mon poids est stabilisé. Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C'est une question de dosage, pas de privation", racontait-elle dans les pages de Gala, en rajoutant avoir "retrouvé la taille 36".

"J'ai subi les pires quolibets"

Mais avant d'accomplir cet objectif minceur, l'interprète des tubes L'amour est un soleil, Les vallées d'Irlande ou encore Il y a trop de gens qui t'aiment, a beaucoup souffert. Sa prise de poids était en partie due à son lourd traitement à base de cortisone, qu'elle était obligée de prendre afin de soigner son problème à l'oeil. Les suites d'une maladie auto-immune qu'elle combat depuis des années. "J'ai pris beaucoup de cortisone pendant deux ans (...) J'ai été cible de critiques grossophobes (...) Quand j'étais grosse, j'ai subi les pires quolibets. Et quand j'ai minci, on a dit que j'avais fait de la chirurgie", avait-elle expliqué pour Télé Star.

Cette prise de médicaments avait également amené la star à annuler certains de ses concerts. "Mon nouveau traitement étant long et fatiguant, il serait hélas déraisonnable et épuisant pour moi d'enchaîner trop de concerts dans une même semaine. Je sais combien cette nouvelle est décevante pour certains d'entre vous qui me soutenez depuis si longtemps mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile pour moi d'accepter cela..." pouvait-on lire le 23 février dernier sur son compte Instagram.

Une période difficile à vivre pour la native du Var, qui a donc dû essuyer de nombreuses remarques déplacées avant de retrouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant et retrouver son corps d'avant. Un grand bravo !