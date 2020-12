Héloïse Martin blessée sur "District Z" : un pied dans la tombe, elle a fini en brouette !

Interviewée par Télé Star, Héloïse Martin a raconté son expérience dans la toute nouvelle émission de TF1 imaginée par Arthur et présentée par Denis Brogniart, District Z. Dans une équipe composée de Maëva Coucke, Ahmed Sylla, Camille Lacourt et Florent Peyre, Héloïse Martin a dû échapper aux zombies et tester ses capacités sportives dans plusieurs épreuves physiques.

La comédienne a confié aux journalistes avoir accepté de participer à l'émission par "curiosité", mais non sans appréhension... "On avance avec la peur au ventre. Les zombies débarquent à droite, à gauche... On court dans le noir, dans la forêt, on est vraiment dedans. C'est impressionnant", a confié la jeune femme de 24 ans. Mais pas de chance pour Heloïse Martin, qui a terminé son aventure... dans une brouette !

A la fin de l'émission, l'ex-candidate de Danse avec les stars a fait une mauvaise chute et s'est sérieusement blessée : "Pendant ma dernière épreuve, dans un cimetière abandonné, j'allais rejoindre un coéquipier et, en courant, j'ai chuté dans une tombe... je me suis fait une double entorse, j'ai fini l'émission dans une brouette."

Mais c'est avec humour que la star du film Tamara a publié sur Instagram les images (déjà cultes) de sa glissade. "Si on a eu peur ? Naaaaaaaan pas du tout ? Je suis tombée dans une tombe poursuivie par des Zombies ? Naaaaaan absolument pas ? Hahaha tellement hâte de voir ça !" a-t-elle écrit en légende de sa publication.