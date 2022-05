Herbert Léonard incapable de remarcher ? Un récent problème de santé suscite l'inquiétude

Faut-il s'inquiéter ? Pour les fans du chanteur Herbert Léonard, c'est un coup de massue : l'artiste de 77 ans pourrait bien ne pas pouvoir remonter sur scène. A en croire les informations du magazine France Dimanche, il aurait récemment eu un ennui de santé aux conséquences potentiellement terribles...

Selon la publication, Herbert Léonard aurait été victime "d'un grave problème artériel au niveau des jambes", l'ayant conduit de nouveau "sur le billard" pour se faire opérer. Un pépin de santé "laissant entendre qu'il ne pouvait plus marcher", ajoute France Dimanche, qui n'est cependant pas en mesure de confirmer si le chanteur souffre bel et bien à date d'un handicap physique le privant de ses jambes. L'interprète des tubes Pour le plaisir et Amoureux fous devait remonter sur scène pour un concert en juin prochain. Pour l'heure, on ne sait pas encore s'il sera en mesure d'honorer cette prestation... Tout porte à croire que non.

Herbert Léonard a malheureusement multiplié les ennuis de santé au cours de sa vie. Outre un accident de voiture dans les années 1970, ces derniers temps aussi le sort s'est acharné. Sur sa page Facebook officielle, pas plus tard qu'en janvier dernier, le chanteur adressait un message à ses fans pour les tenir au courant de son état de santé. Il écrivait alors : "Barbizon [la ville où il habite de longue date, ndlr], mardi 4 janvier 2022. Bonjour, après 4 semaines d'hospitalisations diverses, je suis rentré chez moi le 31 décembre. J'y récupère grâce à des soins quotidiens à domicile (...) Parmi les soubresauts de la pandémie, j'espère que nous aurons le droit de travailler... un peu en 2022 ! Moi, j'en ai envie. J'ai dû me désengager de mon passage prévu début février à LA ROQUE D'ANTHERON mais c'est partie remise (...) Pour le reste, je serai prêt... la Covid - peut-être pas ? Nous verrons !"

En 2017, celui qui a perdu son agent René Sorre, avait déjà vécu une autre belle frayeur en faisant une embolie pulmonaire l'ayant placé dans le coma 32 jours ! Il serait temps que le sort arrête de s'acharner sur l'artiste...

France Dimanche, dans les kiosques le 20 mai 2022.