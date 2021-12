Herbert Leonard dévasté par la mort de son agent, René Sorre

C'est une perte encore difficile à accepter pour Herbert Léonard. À 76 ans, le chanteur français a récemment annoncé la perte tragique d'un ami proche à nos confrères de France Dimanche, en kiosque depuis dimanche 5 décembre 2021.

Actuellement en pleine préparation de son grand retour sur scène - prévu pour février 2022 -, c'est le coeur meurtri que l'époux de la chanteuse Cléo a dû annoncer que son fidèle "complice" et agent, René Sorre s'est éteint. Après avoir accompagné le chanteur populaire dans sa carrière pendant près de trente-cinq ans, le régisseur s'est éteint à la fin du mois de novembre. Un nouveau coup dur pour l'interprète du tube Pour le plaisir (1981) qui, ces dernières années, a également été sujet à de nombreux problèmes de santé.

Une santé à risque

Car en 2017, Herbert Léonard a connu de nombreux soucis de santé. Victime d'une embolie pulmonaire, ce dernier avait même été placé dans un coma artificiel pendant une durée de trente-deux jours. Ce qui avait beaucoup inquiété ses fans qui l'avaient alors redécouvert très amaigri. Une mésaventure dont il s'en est sorti de justesse, mais qui n'est pas sans conséquences puisque quatre ans après cette histoire, le chanteur a encore une santé fragile.

Très ouvert sur sa vie privée, c'est donc sans aucun filtre que le chanteur avait annoncé le 17 novembre dernier, via sa page Facebook, sa prochaine intervention. "Une troisième intervention de chirurgie vasculaire pour réparer (encore) les dégâts que la cigarette - ma plus fidèle compagne - me fait subir", avait-il indiqué, avant de poursuivre non sans optimisme : "Une chirurgie douloureuse, puis deux mois pour me remettre et je serai prêt à attaquer la vie de nouveau."

Retrouvez l'entrevue de Herbert Léonard en intégralité dans les pages de France Dimanche, déjà disponible chez votre marchand de journaux.