Héritage de Jean-Pierre Pernaut : son fils Olivier en dit plus et s'agace

Il y a déjà trois mois que Jean-Pierre Pernaut est décédé. Alors qu'il se battait contre un cancer du poumon, ce sont des complications cardiaques qui ont finalement eu raison de la figure de TF1, mort à 71 ans le 2 mars 2022. Depuis, il est bien difficile pour sa grande famille de reprendre le cours de sa vie. D'autant plus lorsque de fausses rumeurs sont colportées. L'aîné de Jean-Pierre Pernaut, Olivier, a en tout cas bien fait comprendre qu'il ne laisserait rien passer.

En story Instagram, mercredi 1er juin, il s'est agacé des suppositions faites par le magazine France Dimanche autour d'une potentielle guerre d'héritage entre lui et Nathalie Marquay et ses enfants, Lou et Tom. Selon lui, se sont des "mensonges". "Il n'y a aucune histoire d'héritage entre Nathalie et nous. Que du pipo ! Tout est déjà réglé bande d'abrutis ! Mon papa avait bien tout préparé. Vous le salissez, vous nous salissez", s'est-il emporté. Olivier Pernaut a au passage tagué Nathalie Marquay, Lou et Tom sur sa publication, et leur a adressé un coeur. Preuve qu'il y a que de l'amour entre eux. Lou a même repartagé son message sur son propre compte en guise de soutien.

La veuve de Jean-Pierre Pernaut avait de son côté justement confié récemment, lors d'une interview pour Gala, ne pas vouloir d'une famille brisée par l'héritage comme celle de Johnny Hallyday après sa mort. "Ah surtout pas !", avait-elle lâché, affirmant que son clan à elle était plus que jamais soudé. "Les enfants s'entendent très bien. Tom et Olivier sont très proches, notamment. Olivier est comme Tom, ultrasensible", soulignait-elle. On sait que les deux frères partagent en effet la même passion pour la course automobile, une passion que leur a transmis leur père de son vivant. L'ex-Miss France de 55 ans indiquait également : "Et je crois que Julia (la fille aînée de JPP, ndlr) comme Olivier ont été rassurés de me savoir tout le temps auprès de leur père durant ces mois difficiles". Rappelons qu'Olivier et Julia sont les premiers enfants de Jean-Pierre Pernaut, issus de son mariage avec Dominique Bonnet.