Nathalie Marquay en colère : cette terrible lettre qu'elle a reçue et qui était destinée à Jean-Pierre Pernaut

Le souvenir de Jean-Pierre Pernaut est partout autour de sa femme Nathalie Marquay. L'ancienne Miss France dont le deuil est encore impossible parviendrait même à communiquer avec lui grâce à des signes lui parvenant de l'au-delà. Mais la dernière chose qui lui a fait penser au journaliste n'était pas pour la ravir.

En effet, mardi 24 mai 2022, la maman de Tom (18 ans) et Lou (19 ans) a reçu un message pénible dans sa boîte aux lettres. "Le courrier qui me rend folle", a-t-elle d'ailleurs écrit en story Instagram, en ajoutant deux émojis en colère et un qui pleure. Le courrier en question était un rappel pour avoir recours au "dépistage des cancers". Il était à l'attention de Jean-Pierre Pernaut, apparemment toujours dans leur liste de distribution.

Ce courrier a certainement rappelé à Nathalie Marquay les combats éprouvants de son défunt mari, lui qui a été touché par deux cancers. D'abord celui de la prostate en 2018, dont il a guéri après avoir été opéré, puis celui du poumon en 2021. Pour s'en sortir, Jean-Pierre Pernaut avait dû avoir recours à des séances de radiothérapie cette fois-ci, lesquelles semblaient avoir un effet bénéfique sur lui. La jolie brune de 55 ans l'a même assuré à plusieurs reprises : son mari n'est pas mort du cancer.

"Aux derniers examens en janvier dernier, il n'y avait plus de trace", a-t-elle révélé lors d'une récente interview pour Gala. Ce sont des complications cardiaques survenues sans qu'elle ne sache trop pourquoi qui ont eu raison de la figure de TF1, décédée à 71 ans. "La valve du coeur s'est retrouvée abîmée. (...) On a dû l'opérer du coeur pour la réparer avec le risque qu'il fasse un AVC de plus pendant l'opération. Ça s'est dégradé, il a commencé à divaguer, il avait très mal au bras, il respirait mal, les reins ne fonctionnaient plus. (...) Quand l'hôpital m'a appelé le soir pour me dire qu'ils avaient dû l'endormir, j'ai compris que c'était fini", avait-elle expliqué. Pendant 10 ans, elle avait également pressenti qu'il ne fêterait jamais ses 72 ans. A raison, malheureusement.