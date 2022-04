Olivier Pernaut en famille à Dubai : fous rires et gourmandises après le drame

Le 2 mars 2022, Olivier perdait son tendre papa Jean-Pierre Pernaut, qui s'est éteint à 71 ans. Très touché par son décès, l'homme d'ordinaire très discret était sorti de sa réserve pour témoigner l'immense tristesse qu'il ressentait et raconter ses derniers instants à ses côtés.

Même si on ne fait jamais vraiment le deuil d'un papa, Olivier Pernaut a décidé d'aller de l'avant et de se changer les idées lors d'un "family trip" à Dubaï. Parti avec son épouse Catherine Dupraz et leurs deux enfants, la famille Pernaut a pu découvrir les paysages époustouflants des Emirats Arabes Unis. Les enfants ont pu poser avec l'énorme ours du dessin animé Macha et Michka avant de déguster de succulentes glaces confectionnées par une femme-robot. Subjugué par le pays, Olivier Pernaut a également partagé des images du Global Village de Dubaï, gigantesque parc d'attractions avec manèges, concerts et animations.

Il y a quelques jours, Olivier Pernaut dévoilait de nombreuses photographies avec son papa sur Instagram. Animés tous deux par la passion de l'automobile, ils apparaissaient en tenue de pilote. "Il y a 5 ans nous allions prendre grâce a @optic2000_officiel le départ de notre premier @tourauto avec papa, quelle aventure !!! Merci pour tout. Évidemment 5 ans plus tard, plein de souvenirs reviennent. Bonne route à tous, profitez bien." écrivait-il en légende.

Lors des obsèques de son papa organisées le 9 mars dernier à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris, Olivier s'était souvenu avec émotion de la dernière fois où il avait vu Jean-Pierre Pernaut. "Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiet. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là".

Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut avait 4 enfants : Lou (19 ans) et Tom (18 ans), fruits de son amour avec son épouse Nathalie Marquay mais aussi d'Olivier (40 ans) et Julia (45 ans), issus de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet.