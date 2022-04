"Plein de souvenirs reviennent" : Olivier Pernaut dévoile des photos intimes avec son défunt père Jean-Pierre

A l'inverse des deux derniers du clan Pernaut, Lou et Tom, qui s'affichent régulièrement sur les réseaux sociaux et sont suivis par des milliers de personnes, Olivier Pernaut a longtemps été discret. Le fils aîné du défunt journaliste et présentateur star de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est entré dans la lumière médiatique au décès de son papa en mars dernier. Depuis, il n'hésite pas à saluer la mémoire de l'ex vedette du 13H sur la Toile.

Lundi 25 avril, Olivier Pernaut (41 ans) a donc utilisé son compte Instagram pour prendre la parole et rendre un nouvel hommage à son père. Il a ainsi publié un diapo de photos intimes, le représentant avec son papa Jean-Pierre, tous deux vêtus de combinaisons de pilotes auto. Il faut dire qu'ils partageaient depuis des décennies cette passion passion commune pour les sports automobiles. En légende, le fils du journaliste et de sa première épouse Dominique Bonnet écrit : "Il y a 5 ans nous allions prendre grâce a @optic2000_officiel le départ de notre premier @tourauto avec papa, quelle aventure !!! Merci pour tout. Évidemment 5 ans plus tard, plein de souvenirs reviennent. Bonne route à tous, profitez bien."