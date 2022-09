Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) fiancés : sa demande particulière... en deux fois !

Hervé et Stéphanie sont de retour à la télévision ce vendredi 16 septembre 2022. Les deux candidats de L'amour est dans le pré 2021 ont participé à Recherche appartement ou maison (M6) afin de trouver LA maison de leurs rêves. Et à l'occasion du tournage, l'éleveur de vaches qui vient de Picardie a fait une belle surprise à sa belle.

Le 22 août dernier, les téléspectateurs de M6 ont découvert qu'Hervé avait demandé Stéphanie en mariage. "Il y a une belle demande qui a été faite. (...) C'est encore un grand moment dans notre vie", s'était réjoui l'agriculteur alors que le public découvrait la belle bague que portait son ancienne prétendante à l'annulaire. Mais jamais il n'a été précisé comment s'est déroulée la demande. C'est désormais chose faite.

Lors d'une interview pour TV Mag, l'agriculteur a révélé que c'est dans Recherche appartement ou maison qu'il a fait le choix de sauter le pas. Alors que sa maman Bernadette était en cuisine, il a demandé, par surprise, à Stéphanie si elle souhaitait l'épouser. "Karine [Le Marchand] et Stéphane [Plaza] étaient là, c'était l'occasion. Il y avait aussi les caméras. J'ai pensé : 'soyons fous, faisons la demande, on verra ce qu'elle dira !' Maintenant, on a les images donc c'est aussi sympa pour nous", a-t-il déclaré. Ce n'est que quelques jours plus tard que les tourtereaux ont réuni leur parents afin qu'il fasse "officiellement fait [sa] demande devant eux".

Pour l'heure, Hervé et Stéphanie n'ont pas encore de date pour la cérémonie. Avant de s'atteler à la préparation de leur union, ils souhaitent réaliser un autre gros projet personnel. "Nous voulons avoir un bébé, c'est notre priorité car on a l'âge pour ça", a conclu l'ancien candidat de L'amour est dans le pré de 43 ans.

Plus d'un an après le tournage, c'est donc toujours le parfait amour entre Hervé et Stéphanie qui ont des projets plein la tête. Espérons pour eux que leurs voeux se réaliseront et qu'ils annonceront donc une belle nouvelle à leurs abonnés prochainement.