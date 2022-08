L'amour est dans le pré : Un couple emblématique est fiancé, il "travaille" pour avoir un bébé

Lundi 22 août 2022, la 17e saison de L'amour est dans le pré a fait son grand retour sur M6. Pour commencer, ce sont quatre candidats qui ont été présentés et qui ont rencontré leurs prétendants et prétendantes, à savoir Noémie, Sébastien, Jean et Thierry. Un premier coup de foudre, des hésitations mais surtout beaucoup d'émotion lors de ces speed-datings intenses. Des images qui n'ont pas échappé à une poignée d'anciens participants. Comme chaque année, L'amour vu du pré est attendue sur la chaîne en fin de soirée, cette émission où des candidats cultes commentent les épisodes.

Hervé et Stéphanie ont notamment accepté d'ouvrir les portes de leur nid douillet pour l'occasion. Et avant de s'installer confortablement devant leurs écrans, le couple a donné de ses nouvelles. Force fut de constater que plus d'un an après le début de leur relation survenu sur le tournage de L'amour est dans le pré en 2021, ils sont toujours très heureux ensemble. Mieux encore, ils sont prêts à passer un cap très important : celui du mariage ! Il fut en effet impossible de ne pas constater une bague de fiançailles à l'annulaire gauche de Stéphanie. "Il y a une belle demande qui a été faite. (...) C'est encore un grand moment dans notre vie", s'est réjoui l'agriculteur.

"Il n'y a pas de date de prévue pour l'instant...", a-t-il précisé. Et pour l'aide-soignante d'avouer vouloir prendre son temps : "Oui, pas avant deux-trois ans". Car pour l'heure, ils souhaitent s'atteler à un autre projet, à savoir fonder une famille. "La grande question que tout le monde nous pose, 'Bah alors c'est pour quand le bébé ?' Bah faut laisser faire la nature, ben on y travaille, je ne suis plus en apprentissage maintenant", a ironisé Hervé qui, on le rappelle, a perdu sa virginité avec Stéphanie dans L'amour est dans le pré.

La nouvelle désormais officielle, Hervé et Stéphanie l'ont confirmé fièrement sur Instagram à la fin de l'émission. "Toujours autant d'amour. Pour la vie", ont-il écrit sous une photo de leurs mains jointes, et où la bague de fiançailles de Stéphanie est largement mise en avant.