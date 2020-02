Hilary Duff : Elle pète un plomb avec un paparazzi et l'affiche sur Instagram

Alors qu'elle était en train d'assister au match de football de son fils Luca (né de son union avec Mike Comrie), Hilary Duff s'est rendue compte qu'un paparazzi prenait des photographies de son fils à son insu. Furieuse, elle décide d'aller se confronter à l'homme en question, le filme et partage la vidéo sur son compte Instagram le 22 février 2020. Dans cette vidéo, on entend la star de Lizzie McGuire demander au photographe : "Avec qui êtes-vous ici ? Connaissez-vous des personnes dans l'équipe ? Pouvez-vous arrêter de prendre des photos des enfants s'il vous plaît ?" Impassible, l'homme lui répond : "Je suis avec moi-même" et souligne à la star que prendre des photos d'enfants n'est d'ailleurs pas "illégal". Tentant de faire comme si de rien n'était, le paparazzi affirme à l'épouse du chanteur et compositeur américain Matthew Koma qu'elle est "paranoïaque".

À bout de nerfs, Hilary tente de faire entendre raison au photographe et lui dit : "Je vous demande d'humain à humain, en tant que mère, si vous ne connaissez personne ici, pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de prendre des photos de nos enfants jouant au football ce matin ?" Propos auxquels son interlocuteur ne prête aucune attention puisqu'il commence à faire comme si elle n'existait pas et la snobe. Ne sachant plus quoi faire, la star de Younger menace le photographe de publier la vidéo sur son compte Instagram pour ses "15 millions de followers sur Instagram et faire savoir aux gens à quel point c'est effrayant que c'est ce que vous choisissez de faire votre samedi matin."

Également maman d'une petite fille Banks (14 mois), la star de 32 ans a partagé la scène sur son compte et a recueilli déjà plus d'1 millions de vues. Jugé et critiqué "d'inconscient" et de "pauvre type" par les abonnés de la star, l'histoire ne dit pas comment l'homme a réagi à sa "notoriété" soudaine.