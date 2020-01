Hilary Rhoda : Enceinte, elle révèle avoir déjà perdu deux bébés

Hilary Rhoda est enceinte ! C'est sur Instagram que le mannequin de 32 ans a décidé d'annoncer cette grande nouvelle à ses fans. Le 23 janvier 2020, elle poste une photographie de son baby bump et écrit : "C'est un garçon. Sean et moi allons avoir un bébé et nous sommes très excités par ce prochain chapitre de notre vie." Impatiente de devenir maman, la jeune femme de 32 ans confie à ses followers qu'elle a connu beaucoup d'épreuves avant de finalement tomber enceinte.

Victime de plusieurs fausses couches avant cette grossesse, elle poste un message d'encouragements à tous les couples qui connaissent des problèmes pour concevoir un enfant. "L'année dernière a été un sacré voyage pour en arriver là, beaucoup de hauts et de bas... mais pour celles qui essaient de concevoir, tout ce que je peux dire, c'est de ne jamais abandonner." Elle révèle également que ce parcours du combattant pour devenir parents a menacé leur mariage et aurait même pu "y mettre fin une ou deux fois".

Je vais avoir un petit garçon !

Mariée au joueur professionnel de hockey sur glace Sean Avery depuis 2015, Hilary invite ses abonnés à suivre le podcast No F***s Given de son époux qui révèle lui aussi ses sentiments sur le fait de bientôt devenir papa. Dans ce podcast, il dévoile comment ils ont traversé les deux fausses couches successives dont a été victime sa femme.

Admiratif du courage de son épouse, il confie : "Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour devenir parent et je suis passé par des montagnes russes avec ma femme Hilary, qui est une vraie guerrière." Très excité à l'idée de devenir père, il raconte : "Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité d'être père. Je vais être père ! Je vais avoir un petit garçon ! Je ne pensais pas que ce jour viendrait. Je veux dire, j'ai toujours pensé que ça allait arriver à un moment donné, mais jusqu'à ce que ça arrive vraiment – on ne sait jamais vraiment." Un rêve qui va bientôt devenir réalité pour le couple ensemble depuis déjà dix ans.