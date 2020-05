Hillary des Ch'tis pas loin d'accoucher : photos très sensuelles avec Giovanni

C'est normalement le 26 juin prochain qu'Hillary Vanderosieren (connue grâce à la télé-réalité Les Ch'tis) et son fiancé Giovanni Bonamy vont devenir parents de leur premier enfant. En attendant ce grand événement, le couple a choisi d'immortaliser cette grossesse et l'a fait de façon sensuelle en réalisant une séance photo glamour et un peu hot.

Lundi 25 mai 2020, soit un mois avant la date prévue pour l'accouchement, les futurs parents ont posté sur Instagram des photos d'eux prises par un professionnel. C'est en sous-vêtements (Calvin Klein) qu'ils ont posé. Une tenue légère, parfaite pour mettre en avant un baby bump. Hillary Vanderosieren a donc laissé tomber sa salopette sur ses hanches et a pris la pose en soutien-gorge noir et culotte assortie. Son ventre arrondi en avant toute a fait face à son homme, torse nu, prêt à l'embrasser. "Un petit bout de toi... un petit bout de moi. Giovanni Bonamy, on est jeune, heureux, amoureux ... vivement que le bébé pointe le bout de son nez", a-t-elle commenté.

De son côté, Giovanni a posté deux autres photos de cette séance sensuelle. Sur la première, Hillary est assise sur ses jambes, sur l'autre, elle est dos à lui et il lui prend la main. Deux instantanés un peu plus clichés si on peut dire, mais tout aussi sensuels puisqu'ils sont là aussi dénudés.