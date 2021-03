Hommage à Rémy Julienne : l'émotion de sa compagne, soutenue par Gaël Leforestier et Vincent Perrot

Rémy Julienne est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi 21 janvier 2021 des suites de la Covid-19, à l'âge de 90 ans. Le cascadeur de légende avait participé à pas moins de 1400 productions, dont plusieurs films de la saga James Bond. L'annonce de sa mort a bouleversé l'ensemble du monde du cinéma, dont son ami proche Jean-Paul Belmondo. Ses obsèques ont rassemblé plus de 300 personnes dans le village de Cépoy le 29 janvier dernier. Mais pour que ses fidèles parisiens puissent également lui rendre hommage, ses proches avaient annoncé une messe dans la capitale.

De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, vendredi 5 mars, à Paris, pour cette messe hommage. C'est en l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement, que Justine Poulin, sa compagne, avait rassemblé de nombreux proches pour cet émouvant recueillement. En cette douloureuse période, elle a pu compter sur le soutien d'Alain Terzian, Claude Lelouch, Veronica Antonelli, Daniel Russo, Cyrielle Clair, Vincent Perrot, Benoît Magimel, Katia Tchenko, Jean-Pierre Kalfon, Bernard Menez, Pierre Deny, Gaël Leforestier, Sébastien Barrio, Jean-Pierre Door et Pierre Santini.

Lors de ses obsèques en janvier dernier, la foule présente avait été particulièrement émue par les mots de sa compagne, qui n'avait pas manqué de positiver en pensant à tous les amis que son compagnon allait retrouver, une fois au Paradis : "Tu vas faire la fête ? Il y a Georges [Lautner, NDLR], il y a Johnny, Gil [Delmare, qui a lancé sa carrière, NDLR] et bien d'autres qui t'attendent". Si Jean-Paul Belmondo n'avait hélas pas pu se déplacer, il avait tout le même eu une pensée émue pour son camarade. "Comment résumer une si longue route avec Rémy ? Par trois mots : amitié, confiance et fidélité. Amis, nous avons fait ensemble les quatre cents coups. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je lui faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix. Fidèle, il l'a toujours été comme moi-même, j'ai toujours voulu travailler essentiellement avec lui", se souvenait Bebel dans un communiqué.

Rémy Julienne, natif de Cepoy (Loiret), près de Montargis, a débuté dans le cinéma en 1964. Alors champion de France de moto-cross, il double Jean Marais sur le tournage de Fantômas. Sa carrière s'étalera sur une cinquantaine d'années et lui permettra de doubler notamment Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou encore Sean Connery. Il est apparu au générique de six James Bond, mais aussi de classiques du cinéma français : Le Mur de l'Atlantique (Marcel Camus), Le Solitaire (Jacques Deray), Le Cerveau, La Grande Vadrouille (Gérard Oury), L'Aventure c'est l'aventure (Claude Lelouch).