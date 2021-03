Diaporama Hommage à Rémy Julienne : l'émotion de sa compagne, soutenue par Gaël Leforestier et Vincent Perrot

Hommage à Rémy Julienne : l'émotion de sa compagne, soutenue par Gaël Leforestier et Vincent Perrot

Alain Terzian, guest, Benoit Magimel, guest, Daniel Russo et guest - Sorties de la messe hommage à Rémy Julienne en l'église Saint-Roch à Paris le 5 mars 2021.

Alain Terzian et Benoît Magimel - Sorties de la messe hommage à Rémy Julienne en l'église Saint-Roch à Paris le 5 mars 2021.

Daniel Russo, Vincent Perrot, Cyrielle Clair et Claude Lelouch - Sorties de la messe hommage à Rémy Julienne en l'église Saint-Roch à Paris le 5 mars 2021.

Alain Terzian et Benoît Magimel - Sorties de la messe hommage à Rémy Julienne en l'église Saint-Roch à Paris le 5 mars 2021.

Gaël Leforestier et Bruno Cras - Arrivées à la messe hommage à Rémy Julienne en l'église Saint-Roch à Paris le 5 mars 2021.

Sortie du Cercueil de Rémy Julienne dans l'Eglise - Le célèbre cascadeur Rémy Julienne, mort le 21 janvier des suites du Covid-19 à l'âge de 90 ans, est inhumé à l'Église Saint-Loup de Cepoy (Loiret), devant plus d'une centaine de personnes le 29 Janvier 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Exclusif - Rémy Julienne et sa compagne Justine Poulin - People à la générale de la pièce "L'embarras du choix" au Théâtre de la Gaité-Montparnasse à Paris. Le 15 octobre 2020 © Coadic Guirec / Bestimage

36 / 36

Exclusif - Rémy Julienne et sa compagne - L'association Citestars fête son 21ème anniversaire lors de la 3ème édition de l'élection de Miss Beauté nationale aux Salons Hoche à Paris le 20 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage

(No Web - pour suisse et Belgique)