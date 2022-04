Hommage national à Michel Bouquet : Muriel Robin submergée par l'émotion en plein discours

Michel Bouquet était l'un des plus grands comédiens de sa génération. Sa carrure, son talent, son aisance et sa sensibilité ont inspiré les grands noms de la scène et cinéma d'aujourd'hui. Muriel Robin la première. L'humoriste et comédienne de 66 ans s'est montrée bouleversée par la disparition de ce mythe qui lui a sauvé la vie : "Après le Conservatoire, je lui ai dit que je retournais à Saint-Etienne car ce métier n'était pas pour moi. On marchait sur les boulevards, je lui tenais le bras, et il m'a dit : "C'est hors de question." Plus tard, je remplissais déjà des Zéniths, et j'ai dit que j'arrêtais. Il m'a dit : "Tu n'as pas le droit, c'est un devoir." Je l'ai écouté. Il m'a empêché de mourir. C'était un père, un repère. J'ai une chance folle et encore une fois, un bonheur et un honneur, que Michel Bouquet s'intéresse à moi, c'est que je valais peut-être quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, comme moi, ça empêche vraiment de mourir" déclarait-elle à Franceinfo.

Muriel Robin n'est pas la seule à avoir fait part de son chagrin en apprenant la mort de Michel Bouquet le 13 avril dernier. Sur les réseaux sociaux, le monde de la Culture avait rendu hommage à l'artiste. Franck Riester, ex-ministre, saluait "un géant de la scène française", Roselyne Bachelot, qui lui a succédé, évoquait "un acteur adoré des téléspectateurs." Emmanuel Macron avait qualifié l'acteur disparu de "monstre sacré." Un fait sur lequel Fabrice Luchini ne pouvait qu'être d'accord. Comme il l'a si bien dit, Michel Bouquet était "l'acteur qui a le plus compté pour [lui]" : "C'est la plus belle rencontre de ma vie. Il m'a appris la puissance de la voix, la puissance de la soumission à l'auteur, le silence, la maîtrise de la technique, la drôlerie." Il n'avait évidemment pas le coeur à rire aujourd'hui.