Honor Blackman : Mort de la célèbre James Bond Girl

Avec la pandémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde, les morts de célébrités s'enchaînent, mais celle d'Honor Blackman n'a rien à voir avec le Covid-19.

Lundi 6 avril 2020, la famille de l'actrice anglaise a annoncé sa disparition dans un communiqué transmis aux médias, précisant qu'elle est décédée de causes naturelles. Honor Blackman s'est éteinte paisiblement dans sa maison de Lewes, dans le comté d'East Sussex. Elle avait 94 ans.

"En plus d'avoir été une mère et une grand-mère adorée, Honor était une actrice dotée d'un incroyable talent créatif, a-t-il été souligné dans le communiqué repris par la BBC. Avec une extraordinaire combinaison de beauté, de méninges, d'habileté, en plus de sa voix unique et d'un travail éthique, elle a décroché un statut d'icône hors pair dans le monde du cinéma et du divertissement. Avec un engagement total dans son métier, et un total professionnalisme dans tout ce qu'elle entreprenait, elle a contribué à certains des plus grands films et des plus grandes pièces de théâtre de notre temps."

Honor Blackman a mené une grande carrière, faite notamment du rôle de Cathy Gale dans la mythique série Chapeau melon et bottes de cuir, aux côtés de Patrick Macnee (alias John Steed). Elle a quitté la série en 1964 et a connu sa plus grande réussite cinématographique dans la foulée : incarner une James Bond Girl. Honor Blackman a été Pussy Galore, la femme fatale qui tient tête à James Bond (Sean Connery) dans Goldfinger. Un succès international qui lui a ouvert de nombreuses portes. L'actrice anglaise était apparue dans Le journal de Bridget Jones (2001) avec Renée Zellweger.