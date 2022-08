Hoshi touchée par une maladie handicapante : ces contraintes qui lui empoisonnent la vie, confidences

La chanteuse Hoshi poursuit sa tournée des festivals même si elle a été contrainte de revoir un peu son planning, après une brève hospitalisation, en juin dernier. La jeune star âgée de seulement 25 ans s'est produite en Suisse mais n'a pas fait le trajet le plus direct pour rejoindre nos voisins... La cause ? Un problème de santé parfois un peu handicapant.

Sur son compte Instagram, Hoshi a partagé une vidéo la montrant sur la scène de la 26e édition du Venoge Festival en pleine interprétation de sa chanson Fais-moi signe (parue sur l'album Sommeil levant, en 2020). Un moment poignant marqué par la vive émotion de la chanteuse dans sa voix. Elle a légendé sa publication pour s'expliquer : "Pour aller en Suisse, je suis obligée de faire des détours pour éviter l'altitude à cause de ma maladie. C'est compliqué et du coup c'est la première fois que j'y retourne sur cette tournée. Et le public a applaudi en langue des signes." Bouleversée par les spectateurs qui ont donc évité de l'acclamer par des applaudissements au profit de gestes de mains en l'air, Hoshi a vécu un moment inoubliable. "J'en ai encore des frissons", a-t-elle ajouté.

La jeune chanteuse, qui a récemment séduit ses fans en dévoilant une rare photo d'elle son incontournable chignon sur la tête, est atteinte de la maladie de Ménière. Cela l'a fait ainsi souffrir de différents symptômes très handicapants comme des problèmes d'audition accompagnés d'acouphènes ou encore des pertes d'équilibre. "Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger", avait raconté l'interprète des tubes Amour censure et Ta Marinière en interview au Journal du Dimanche.