Hugo Becker (Gossip Girl) change de tête pour poser au côté d'Emma de Caunes

Depuis quinze ans, le Mobile Film Festival met en lumière les courts métrages d'au moins soixante secondes filmés au smartphone. Une façon de donner une chance à de nouveaux réalisateurs désireux de faire des films peu coûteux tout en sensibilisant le public. Pour chaque édition, un thème est décidé et, cette année, l'accent est mis sur le climat. Ainsi, ce sont pas moins de cinquante films qui ont été sélectionnés, issus de tous horizons et nationalités confondus. Ces derniers sont disponibles sur le site du Festival, sur les réseaux sociaux et sur YouTube.

Pour l'occasion, un jury professionnel, composé d'une douzaine de personnalités du cinéma, a été composé. On y retrouve Maurice Barthélemy, Hugo Becker, Emma de Caunes, Monia Chokri ou encore Sara Giraudeau. Ces derniers ont récompensés sept lauréats.

Hugo Becker a d'ailleurs fait sensation sur le photocall en dévoilant sa nouvelle lubie capillaire. L'ancien prince de Blair Waldorf dans Gossip Girl a troqué sa chevelure brune contre un blond platine qui le rend méconnaissable. Un changement de style qui s'impose peut-être dans le cadre de son nouveau film, où il donnera la réplique à Jean Reno, Philippe Katerine, Alban Lenoir, Bruno Lochet et Jean-Luc Couchard. Le Mobile Film Festival a également accueilli le comédien Loup-Denis Elion (Scènes de ménages), Juliette Chêne ou encore le compositeur Charlélie Couture.