Hugo Clément papa comblé : Il donne des nouvelles de sa famille "aux anges"

Papa depuis quelques heures d'une petite fille prénommée Jim, Hugo Clément a publié un message sur Instagram dans la matinée du samedi 4 janvier 2020. Heureux, le journaliste et défenseur de la cause environnementale donne des nouvelles de sa famille, sa compagne Alexandra Rosenfeld et sa belle-fille Ava.

Hugo Clément sur Instagram le 4 janvier 2020.

Déjà maman d'une petite fille prénommée Ava (née de sa relation avec le rugbyman Sergio Parisse), Alexandra Rosenfeld n'a dévoilé qu'après la naissance le prénom et le sexe de son bébé (qu'elle avait gardés secret tout au long de sa grossesse). Interviewée par Purepeople en septembre 2019, elle expliquait :"Pour Ava, j'avais le prénom depuis pas mal d'années. Là, j'ai déjà le prénom. Fille ou garçon, ce sera le même. On est évidemment tous les deux d'accord. C'est un prénom mixte, donc quel que soit le sexe, le prénom est là." L'ancienne reine de beauté de 33 ans confiait également que ce bébé arrivait comme un véritable cadeau pour sa famille et notamment pour sa fille aînée :"Depuis qu'elle sait parler, elle me demande des petits frères ou des petites soeurs pour Noël. Donc là, elle se dit 'Enfin, mon rêve se réalise". Une merveilleuse nouvelle pour débuter l'année mais aussi une très belle balade à 4 qui commence comme Miss France 2006 l'indiquait sur Instagram après son accouchement :"La balade de Jim peut commencer"...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos