Hugo Lloris : Vive altercation avec un coéquipier en plein match

Hugo Lloris est d'ordinaire connu pour son tempérament calme, mais c'est un tout autre visage que le footballeur français de 33 ans a montré le lundi 6 juillet 2020.

Sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, à Londres, le gardien de but et champion du monde a littéralement perdu le contrôle. Une vive altercation l'a opposé à son coéquipier Son Heung-min à la fin de la première mi-temps, lors du match opposant son équipe de Tottenham à celle d'Everton.

Lorsque l'arbitre a sifflé le retour aux vestiaires, Hugo LLoris a traversé le terrain pour retrouver Son Heung-min, l'agresser verbalement et le pousser. Que se sont-ils dit ? Personne ne le sait, mais la situation exceptionnelle a poussé d'autres joueurs de Tottenham à intervenir, tels que Moussa Sissoko et Giovani Lo Celso. La suite du différend s'est déroulée dans le vestiaire et la tension était retombée pour l'entame de la seconde période.