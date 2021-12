Hugues Aufray : ses tendres révélations sur son frère Francesco, suicidé par amour

À 92 ans, Hugues Aufray garde les souvenirs du passé. Et lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de CNews, vendredi 17 décembre 2021, le chanteur populaire s'est confié sur une mésaventure qui a marqué sa vie : le suicide de son grand-frère, Francesco.

Après avoir expliqué au présentateur de l'émission L'heure des pros, Pascal Praud, n'avait jamais imaginé durant son enfance pouvoir vivre de la musique, le compagnon de Muriel s'est ensuite souvenu de ses premiers pas en tant que chanteur. "Mais j'ai toujours aimé la musique, j'étais d'une famille de musiciens classiques", a-t-il assuré. Et de se souvenir au sujet de son défunt frère Francesco : "Je n'avais pas de papa, c'est mon frère, qui avait un an et vingt centimètres de plus que moi, qui m'a élevé. Il avait une voix splendide, une voix naturelle, d'opéra. Il a fait des études de direction d'orchestre et il aurait dû faire une carrière mondiale." Un grand-frère doué pour le classique qui lui a appris les rudiments de la musique classique.

Son frère Francesco, mort par amour

Mais avant de se lancer dans l'industrie musicale, Francesco s'est malheureusement ôté la vie. "Mon frère, qui était comme mon père, s'est suicidé à l'âge de vingt-sept ans", racontait l'interprète de Santiano auprès de Paris Match. Et d'ajouter, bouleversé : "J'en avais vingt-six et ma vie a été brisée à un moment donné. En fait, je suis devenu chanteur professionnel par transfert car je n'étais absolument pas destiné à faire ça." Un suicide expliqué par une violente dépression qu'avait son frère Francesco suite à une douloureuse rupture amoureuse : "Il est tombé amoureux d'une petite chinoise de quinze ans dont les parents ont déclaré : 'Jamais elle n'épousera un européen'. Et mon frère, qui avait une nature dramatique, qui vivait dans Wagner, s'est suicidé par amour."