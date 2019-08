Hugues Aufray : Touchant en évoquant le suicide de son frère

Pour Thomas Sotto, le chanteur Hugues Aufray a accepté de regarder dans le rétroviseur à l'occasion d'une invitation au journal du 20h de France 2, le 11 août 2019. L'interprète du tube Santiano, qui va fêter ses 90 ans le 18 août, est revenue sur sa carrière dans la musique lui qui voulait plutôt être dans les arts. Une carrière vécue en hommage à son regretté frère...

Plus jeune, Hugues Aufray se destinait à une carrière de peintre-sculpteur mais, n'ayant pas pu faire l'école des Beaux-Arts – il souffrait notamment de dyslexie –, il a été obligé de changer son fusil d'épaule pour rassurer son père. La chanson, c'est venu "par hasard et par nécessité", a-t-il confié. Possédant une guitare et connaissant quelques chansons apprises en Espagne, il s'est alors lancé dans cette voie. "J'ai tout de suite gagné ma vie. Et, la suite, vous la connaissez puisqu'elle m'a conduit ici, ce soir, avec vous", a-t-il ajouté.

Au cours de sa carrière, il connaîtra la gloire à une période faste pour la chanson française – celle des yéyés dans les années 1960 – qui a vu éclore des artistes populaires comme Johnny Hallyday (pour qui il a écrit un texte) ou Michel Delpech. Il a aussi contribué à faire connaître Serge Gainsbourg, rencontré dans un cabaret. Cette longue carrière, l'interprète de Céline l'a vécue comme un hommage à son frère Francesco, qui s'est suicidé a l'âge de 27 ans, en 1955. "Je pense que j'ai fait, à ma façon, la carrière de mon frère. Il était chanteur lyrique, il avait une carrière mondiale à faire et il n'a évidemment pas fait cette carrière", a-t-il déclaré, en évoquant les regrets de sa vie. Hugues Aufray a un autre frère, le physicien Jean-Paul Aufray, âgé de 93 ans, et avait une soeur, Pascale Audret, morte en 2000 dans un accident de voiture.

Les fans de l'artiste pourront le retrouver sur scène le 18 octobre à la Salle Pleyel, à Paris.

Thomas Montet