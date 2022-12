Hymne des Bleus : on sait enfin quel joueur a popularisé le tube de Gala !

Seulement deux jours après la fin de la Coupe du monde, TF1 a offert aux fans de foot de se replonger une dernière fois dans ce mois de folie vécu par l'équipe de France. Une immersion dans la vie de groupe des joueurs de Didier Deschamps, qui s'est notamment faite en musique, puisque les footballeurs en écoutent beaucoup, notamment avant les matchs. Si le succès de 1998 reste associé au tube de Gloria Gaynor, I Will Survive, 2018 a permis l'émergence de Vegedream et son fameux Ramener la coupe à la maison. Pour 2022, c'est également un retour en arrière qui a été effectué par les joueurs, qui se sont trémoussés sur le tube de Gala, Freed From Desire.

Une chanson sortie en 1997 par la chanteuse italienne et revenue au goût du jour par le biais du magnifique parcours des Bleus. Vu l'ancienneté du titre, on pouvait s'attendre à ce qu'un ancien de l'équipe, comme Olivier Giroud ou Hugo Lloris en soit à l'origine, mais pas du tout ! Comme on l'apprend dans le documentaire Merci les Bleus diffusé ce mardi 20 décembre, ce n'est autre qu'Aurélien Tchouameni, 22 ans, qui a eu l'idée de diffuser cette chanson auprès du groupe. "Au début, Cama (surnom d'Eduardo Camavinga, ndlr) avait le téléphone connecté à l'enceinte. Il met une musique, je lui dis : 'Non, non, ce n'est pas ce genre de musique qu'il faut mettre. Mets plutôt cette musique-là !'", explique le nouveau joueur du Real Madrid, avant de conclure fièrement : "Je suis plutôt content de mon coup."

Un hymne qui a accompagné les Bleus toute la compétition

C'est donc l'un des petits jeunes de l'équipe qui a eu l'idée de cette musique, qui s'est rapidement imposée comme l'hymne des Bleus tout au long de la compétition. Malheureusement, elle ne leur aura pas porté chance jusqu'au bout, puisque les joueurs de Didier Deschamps ont été battus en finale par l'Argentine, après un match sensationnel. Une défaite amère, surtout lorsqu'on voit les réactions des joueurs et des supporters argentins après leur victoire, qui manquent beaucoup de classe, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé.

Malgré la défaite, l'équipe de France a réussi un parcours incroyable dans cette Coupe du monde, 4 ans après leur magnifique sacre en Russie. Vivement la suite pour des Bleus qui n'ont certainement pas fini de nous surprendre !