Gloria Gaynor "Will Survive" au coronavirus : sa méthode fait le buzz

Face à la pandémie mondiale de Covid-19, les stars ont toutes leurs petites méthodes. Katy Perry qui se cache le visage avec un oreiller, la tenue intégrale de Naomi Campbell ou encore les lingettes désinfectantes de Kim Kardashian : tous ont adopté des méthodes plus ou moins insolites. La plus drôle d'entre toutes est forcément celle de Gloria Gaynor, qui n'a pas hésité à pousser la chansonnette pour l'occasion.

Sur TikTok, application de courtes vidéos, la chanteuse à voix de 70 ans a chanté son tube I Will Survive tout en se lavant scrupuleusement les mains. "Ça prend juste 20 secondes pour survivre", a-t-elle écrit en légende, en précisant dans les hashtags #IWillSurviveChallenge, pour inciter les autres à faire de même et ainsi partager les bons réflexes face au coronavirus. Une vidéo déjà visionnée plus de 34 000 fois.