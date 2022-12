La chanteuse Gala (Freed from Desire) en couple : confidences sur sa vie sentimentale

Après la victoire de la France contre le Danemark durant la Coupe du monde au Qatar, les Bleus ont affiché leur enthousiasme dans les vestiaires en vibrant sur le tube de Gala, Freed from Desire. Cette chanson de 1997 semble avoir été faite pour l'équipe française qui pourrait en faire son morceau "porte-bonheur". Le Parisien est allé à la rencontre de l'interprète italo-américaine du titre et elle ne cache pas être flattée de cet honneur que lui font les Bleus, mais aussi le XV de France. Cet entretien est l'occasion de prendre des nouvelles de cette artiste de 47 ans et notamment de sa vie sentimentale...

En parlant de la genèse de Freed from Desire, Gala - Gala Rizzatto de son vrai nom - se souvient que le sujet de sa chanson est le fait d'être libéré des désirs matériels, comme l'était son amoureux de l'époque, un artiste sénagalais rencontré quand elle s'est installée à New York pour fuir l'Italie qu'elle trouvait trop réac, notamment sur les liens hommes-femmes : "J'étais amoureuse d'un danseur qui était extrêmement talentueux, mais n'avait pas grand-chose et ce n'était pas un problème pour lui parce qu'il était heureux. La chanson et le titre Freed from Desire (Libéré du désir) parlaient de lui. Se 'libérer des désirs' matériels dès que l'on a un minimum sans vouloir à tout prix la plus grande maison, la plus grosse voiture..."

Son amoureux en France

Un amour qui est au passé mais qui a déclenché un tube plein d'énergie ! Aujourd'hui, la chanteuse est devenue une artiste indépendante et son coeur est pris par un homme qui est installé en France. Très discrète sur sa vie privée, elle a toutefois fait cette révélation en parlant du plaisir qu'elle aurait à chanter avec les Bleus en cas de victoire ce 18 décembre lors de la finale : "Je suis prête à le faire avec l'équipe de France. J'adore votre pays. J'y ai toujours été bien reçue, Freed from Desire a été disque de diamant ici. Et je passe même un peu de temps à Paris pour le travail et parce que mon compagnon s'est installé ici."