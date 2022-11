Coupe du monde : "Vous avez perdu mon respect", le premier footballeur à faire son coming out virulent...

Cette Coupe du monde au Qatar ne ressemble définitivement à aucune autre. Depuis l'attribution de l'évènement au petit pays du Moyen-Orient, les polémiques n'arrêtent pas de s'accumuler. Il a notamment été question des conditions de travail des ouvriers sur les nombreux chantiers mis en place pour pouvoir accueillir le monde entier pendant un mois. Il y aurait eu près de 6750 morts et les enquêtes journalistiques ont été nombreuses à décrire la dureté des conditions de vie des travailleurs.

À cela, il faut également ajouter une polémique qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps autour de la question des droits des personnes LGBT au Qatar. Dans le pays hôte, l'homosexualité est considérée comme illégale et de nombreuses sélections ont souhaité porter un brassard "One Love" aux couleurs arc-en-ciel pour promouvoir la lutte contre ces discriminations. La Fédération internationale de football association (FIFA) ne l'a pas entendu de cette oreille et l'instance a fait pression pour que cela ne se fasse pas. Une attitude vivement critiquée et plusieurs personnalités, à l'image de la journaliste anglaise Alex Scott, n'ont pas hésité à porter le fameux brassard.

Vous avez démontré que le football n'était pas un lieu ouvert à tous

Devenu le premier footballeur en activité à faire son coming out, Josh Cavallo est forcément très sensible à ce sujet. Le jeune australien de 23 ans a tenu à réagir à cette polémique sur son compte Instagram et il n'est pas tendre envers l'instance dirigeante du football mondial. "La Fifa a interdit à toutes les équipes de porter le brassard 'One Love' soutenant activement les LGBTQ+ à la Coupe du monde. Vous, à la Fifa, vous avez perdu mon respect", a-t-il lancé en partageant une photo de lui en train de faire un coeur avec ses mains. "Malgré tout le travail que mes alliés et la communauté LGBTQ+ accomplissent pour rendre le football inclusif, vous avez démontré que le football n'était pas un lieu ouvert à tous", conclut-il, visiblement très déçu de l'attitude de la FIFA.