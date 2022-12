"Complètement KO" : Kylian Mbappé assomme un supporter français avant le match, il raconte la scène

C'est un match que toute la France attendait avec impatience et comme dans toute rencontre de football, les joueurs doivent commencer par un petit entrainement dans le stade. Ce 14 décembre, la France et le Maroc se sont affrontés en demi-finale de Coupe du monde et si en général il ne se passe rien de bien intéressant lors de ce petit échauffement, ce ne fut pas le cas hier. Surveillé comme le lait sur le feu par ses adversaires, Kylian Mbappé est la grande star des Bleus depuis le début de ce mondial, mais visiblement il avait besoin de régler la mire puisqu'une de ses frappes a violemment percuté un supporter français installé en tribunes !

Comme on peut le voir sur les images, l'homme est complètement sonné après le tir, mais fidèle à sa personnalité, celui que l'on surnomme Kyks est allé s'enquérir de la situation auprès du supporter des Bleus. Un beau geste de la part du joueur du PSG, encore décisif hier soir pour aider les tricolores à l'emporter. "J'étais sur le tambour et je n'ai pas du tout vu le ballon arriver. Je l'ai pris en plein visage à une puissance... Je suis tombé d'un coup, j'étais complètement KO", raconte le supporter en question après la rencontre au micro de RMC Sport.

Je n'ai même pas réalisé. J'ai mis quelques minutes à m'en remettre

Malgré cette mésaventure, plus de peur que de mal pour ce dernier, qui a pu assister normalement à la belle victoire des coéquipiers d'Antoine Griezmann, même si la frappe l'a bien sonné. "J'ai commencé à entendre les gens dire 'Kylian, Kylian, Kylian', donc j'ai vu sur les vidéos qu'on m'a montrées qu'il était venu me voir, mais je n'ai même pas réalisé. J'ai mis quelques minutes à m'en remettre", ajoute-t-il. Et de distiller une petite anecdote plutôt sympathique : "Je repars avec le ballon que j'ai pris en plein visage et que j'espère faire dédicacer à Kylian pour avoir le souvenir de cette demi-finale ! J'apprécie vraiment son geste. Être venu jusqu'à nous pour prendre de mes nouvelles, ça m'a vraiment touché."