Didier Deschamps toujours aussi affuté à 54 ans : il dévoile ses performances physiques hallucinantes !

Qui a dit que les sportifs à la retraite devaient arrêter de s'entraîner ? En tout cas, les anciens champions du monde de 98 ont pratiquement tous continué sur leur lancée et à l'image de Bixente Lizarazu ou Zinedine Zidane, ils affichent à plus de 50 ans des physiques d'athlètes. Il y en a un qui n'est pas en reste et ce n'est autre que le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Comme on vient de le découvrir sur une vidéo diffusée par les vidéastes de l'équipe de France, le père de Dylan est une véritable machine ! Actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, on le voit dans une salle d'entraînement, dans la fameuse position de la planche, un exercice de gainage très efficace et qui stimule principalement les abdominaux.

Le caméraman commence par poser des questions à Didier Deschamps pour savoir la fréquence de ce type d'entraînement dans son quotidien. "Régulièrement, mais ici, en stage ou en compétition, peut-être pas tous les jours, mais j'en ai besoin. Je me suis habitué", explique-t-il, tout en continuant à tenir dans la position de la planche. Un exercice qui, pour le commun des mortels, peut s'étendre de quelques secondes pour les moins entraînés à plusieurs minutes pour les autres, mais dans le cas du sélectionneur, la durée est tout simplement invraisemblable. "Ça dure 1 heure. C'est long 1 heure, mais ça passe", lâche-t-il, avant de poursuivre : "Bon, il y en a certains qui viennent me poser des questions, mais autrement si j'ai pas ça, j'ai assez de monde dans ma tête pour discuter."

Je suis un peu à l'excès, même beaucoup à l'excès certains diront

Une performance hallucinante de la part de Didier Deschamps, qui convient tout de même qu'il y va un peu fort. "Je suis un peu à l'excès, même beaucoup à l'excès certains diront", assume-t-il tout en continuant son exercice. Mais que l'entraîneur de Kylian Mbappé et Olivier Giroud se rassure, il est encore très loin du record du monde, qui appartient à un Australien avec un temps référence de 9 heures et 30 minutes !