Iain Armitage (Young Sheldon), enfant star : L'étonnant talent qui l'a révélé

Star de la série Young Sheldon, Iain Armitage incarne Sheldon Cooper (l'acteur Jim Parsons dans The Big Bang Theory) lorsqu'il étant enfant. Petit garçon brun au regard angélique, Iain connaît un très grand succès à seulement 11 ans grâce à son interprétation de ce jeune enfant surdoué et très atypique.

Repéré à tout juste 6 ans sur Youtube, le jeune garçon s'est fait connaître en postant des vidéos de critiques de théâtre sur son compte Iain Loves Theatre. Avant d'interpréter le rôle de Sheldon, ce fils d'un acteur et d'une productrice de théâtre a joué dans trois films en 2017 : I'm Not Here, Le Château de verre et Nos âmes la nuit. La même année, il est apparu dans les séries Big Little Lies (dans le rôle de Ziggy Chapman)

Avec la série Young Sheldon, Iain a obtenu le premier rôle de la série et connaît la consécration. Interviewé par Télé Z en avril 2019, il confiait à nos confrères américains vivre un véritable rêve depuis qu'il joue ce personnage emblématique. Très heureux de pouvoir interpréter Sheldon, il espérait que cette série connaisse un immense succès auprès des téléspectateurs. "The Big Bang Theory a bien duré 12 ans ! Je serais ravi que Young Sheldon en fasse autant. Et vous savez pourquoi ? Parce que je trouve ma "fausse" famille super cool. Les gens sont tellement gentils que parfois je leur demande d'être méchants avec moi ! Ce n'est pas normal d'être si sympas. On ne se dispute jamais et parfois c'est un peu frustrant car on entretient toujours le même type de relation !" confiait-il. Un rôle décidément taillé sur-mesure pour ce jeune prodige.