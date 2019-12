Ian Ziering (Beverly Hills) divorce: Il ordonne à son ex de "trouver du travail"

Difficile de vivre le divorce idéal. Entre Ian Ziering et Erin Kristine Ludwig, les choses pourraient bien devenir électriques. Le couple, qui a décidé de se séparer après neuf ans de mariage, n'est visiblement pas sur la même longueur d'onde. Dans les documents qu'il a remis à la cour, le comédien de 55 ans demande à ce que son ancienne partenaire "trouve un travail" – selon les informations de TMZ. Puisque les ex sont parents de deux filles, papa serait prêt à verser "une pension alimentaire raisonnable mais limitée dans le temps", mais il a requis une ordonnance afin d'obtenir qu'Erin pourrait vite subvenir à ses propres besoins.

Ian Ziering serait-il dans le rouge ? L'année 2019 semblait pourtant lui avoir été favorable. Après avoir bouclé la saga Sharknado d'un sixième volet intitulé It's About Time – "Il était temps", effectivement –, l'acteur est apparu dans les séries Swamp Thing et Malibu Rescue... mais il a surtout repris le rôle de Steve Sanders dans le reboot de Beverly Hills auprès de ses anciens petits camarades. Hélas, nous l'apprenions il y a peu, BH90210 ne sera pas reconduite pour une deuxième saison. Dommage.

Ses filles, sa priorité

Au mois de novembre 2019, Erin Kristine Ludwig évoquait des "différents irréconciliables". Elle avait surtout fini par céder aux requêtes incessantes de son époux. "Après qu'il me l'a demandé plusieurs fois, j'ai su qu'il était temps d'abandonner", expliquait-elle simplement à TMZ. De leurs amours sont nées deux filles, Mia Loren (8 ans) et Penna Mae (6 ans), qui restent leur priorité absolue. "C'est le coeur lourd que je vous annonce notre rupture, écrivait le comédien sur Instagram. Avec nos emplois du temps surchargés, nous avons évolué chacun de notre côté ces dernières années. Erin est l'une des femmes les plus incroyables que j'aie rencontrées. Elle est la meilleure des mamans pour nos enfants. Nous continuons à vouloir nous entendre pour protéger et éduquer nos filles." Reste à savoir qui fera bouillir la marmite pour leur apporter ce dont elles ont besoin...